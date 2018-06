Lite per sguardo, ventenne accoltellato

(ANSA) - NAPOLI, 15 GIU - Ci sarebbe una lite per uno sguardo di troppo dietro l'accoltellamento, oggi pomeriggio a Napoli, di un ventenne.

Secondo quanto al momento ricostruito dai carabinieri, la vittima - già nota alle forze dell'ordine per reati di spaccio e ferita ad un fianco in maniera non grave - era nei pressi di un centro commerciale di via Cintia, nel quartiere Fuorigrotta, quando ha iniziato a guardare due ragazzi. I due hanno reagito chiedendo perché stesse guardando con così insistenza, è scattata una lite durante la quale uno dei due ha colpito il ventenne con un coltello. Il ferito è al momento all'ospedale San Paolo.(ANSA).