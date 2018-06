Studente perde falange,Bussetti, è grave

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Stava lavorando ad un macchinario quando è rimasto vittima di un infortunio all'interno di un'officina meccanica a Montemurlo (Prato). La vittima è un 17enne, impegnato nell'ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro, che ieri si è ferito alla mano mentre lavorava a un macchinario; l'incidente ha causato l'amputazione della falange dell'anulare della mano sinistra.

Di fatto "grave" parla oggi il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, che ha avviato immediati approfondimenti. "Se ci sono stati errori - ha osservato il ministro - se quell'accordo non è stato rispettato, occorre intervenire con fermezza. Le attività effettuate dai ragazzi devono svolgersi sempre in condizioni di massima sicurezza. Non possiamo permettere in nessun modo che sia messa a rischio l'incolumità degli studenti partecipanti". L'alternanza scuola lavoro, già duramente criticata da associazioni di studenti e da alcuni sindacati, è tornata sotto i riflettori dopo questi incidenti.