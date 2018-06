Addetto farmacia aggredito da straniero

(ANSA) - NAPOLI, 14 GIU - Ha invitato un venditore ambulante straniero a rimuovere la merce esposta dinanzi all'ingresso della farmacia. Ma in pochi minuti è stato aggredito con una scarpa e colpito più volte alla testa tanto da dover ricorrere alle cure dei medici: ora si trova in ospedale, ricoverato in osservazione.

La vittima è il dipendente di una farmacia di via Firenze a Napoli, nel quartiere Vasto, dove nei giorni scorsi si sono registrate diverse tensioni. L'uomo, 55 anni, questa mattina si è recato al lavoro ed ha trovato l'uscio della porta della farmacia ostruito dalle merce che un cittadino straniero aveva esposto. Ha invitato l'ambulante a rimuovere la merce ma è stato picchiato. E' stato colpito ripetutamente alla testa con il tacco di una scarpa, riportando delle vistose ferite. Lo straniero subito dopo si è allontanato. Sulla vicenda indaga la polizia.