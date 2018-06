Cadavere con ferite trovato a Modena

(ANSA) - MODENA, 13 GIU - Un cadavere di un uomo sulla sessantina, italiano, con numerose ferite da arma da taglio, in più parti del corpo, è stato trovato alle prime luci dell'alba in via Emilia Est (all'altezza di via Mavora), tra Modena e Gaggio. Nessuna ipotesi viene al momento esclusa, nemmeno quella di un omicidio. Sul posto sono intervenuti gli uomini della squadra mobile della polizia di Stato ed i carabinieri. Non è chiaro se al momento del ritrovamento il corpo si trovasse accanto o dentro a un'auto. La polizia scientifica ha lavorato per ore alla ricerca di ogni elemento utile alle indagini.