Tempi stretti su centro rimpatri Macomer

(ANSA) - CAGLIARI, 12 GIU - Si accelerano i tempi per l'apertura del Centro permanente per i rimpatri di Macomer. Nei giorni scorsi la Prefettura di Nuoro ha mandato al Comune una proposta progettuale e nella prima settimana di luglio si terrà la conferenza di servizi alla quale prenderanno parte, oltre alla Prefettura e al Comune di Macomer, il ministero della Difesa e la Regione. Dopodiché inizieranno i lavori per rendere operativa una prima parte della struttura entro l'anno.

Il Cpr, il primo nell'Isola, avrà dagli 80 ai 100 posti disponibili ed è destinato al flusso dei migranti che arrivano direttamente dall'Algeria nelle coste del Sulcis, una tratta che ha sempre preoccupato la Giunta regionale. "Per noi - ha spiegato all'ANSA Antonio Onorato Succu, il primo cittadino di Macomer confermato sindaco domenica scorsa - vale quanto previsto dall'accordo stretto con l'ex ministro dell'Interno, Marco Minniti".