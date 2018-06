Maltempo,allerta gialla in Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 12 GIU - Ordinaria criticità idrogeologica a causa dei forti e diffusi temporali (livello 'giallo', 1 su una scala di 3 punti) su tutto il territorio della Valle d'Aosta. Lo prevede il bollettino emesso dalla protezione civile regionale e valido dalle 14 di oggi.

Per mercoledì sono previste precipitazioni in attenuazione ma il livello di criticità idrogeologica per versanti e torrenti non cambierà. Saranno infatti possibili "localizzati fenomeni di colate detritiche e di esondazione nei rivi secondari" e "non si escludono frane superficiali e cadute massi".