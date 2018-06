Inseguimento Firenze: domani udienza gip

(ANSA) - FIRENZE, 12 GIU - Previsti domani in carcere, davanti al gip Angelo Pezzuti, l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia per due nomadi arrestati a Firenze per la morte di Duccio Dini, 29 anni, lo scooterista travolto durante un inseguimento fra auto che procedevano a folle velocità alla periferia di Firenze, in via Canova il 10 giugno.

L'udienza è prevista per Amet Remzi, 65 anni, e Mustafa Dehran, 36 anni. Entrambi hanno vari precedenti di polizia. I due nomadi sono accusati di omicidio volontario sotto il profilo del dolo eventuale: volendo regolare una faida familiare, hanno percorso ad alta velocità con le loro vetture le strade urbane accettando il rischio di causare la morte di qualcuno. Altri passanti, a differenza di Duccio Dini, sono rimasti illesi per puro caso fortuito. Un terzo nomade, 44 anni, è indagato per la stessa vicenda, ma in stato di libertà.