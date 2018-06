Torino, 'porto aperto se avesse mare'

(ANSA) - TORINO, 11 GIU - "Ci piace sempre immaginare come sarebbe Torino con il mare. Oggi sarebbe ancora più bella perché se c'è il mare c'è un porto, e sono convinto che sarebbe aperto, anche perché il Consiglio comunale ha votato la Carta di Palermo". Lo afferma su Facebook l'assessore ai diritti del Comune di Torino, Marco Giusta.

"La politica dell'immigrazione è da rivedere - sostiene l'assessore della giunta pentastellata -, ed è vero che è un business per alcuni, non tutti, e che dovremmo avere più corridoi umanitari o possibilità di spostarci più facilmente o poter fuggire per motivi umanitari ed è vero che queste nuove partenze sono probabilmente la misura del nuovo Governo per arrivare ad un accordo diverso ma no, tutto questo non si può fare sulla pelle delle persone".

"Bello lavarsi la coscienza con un post", è la risposta del capogruppo in Sala Rossa Stefano Lo Russo che aggiunge "tu fai l'assessore del M5S e Salvini è al Governo grazie a voi...".