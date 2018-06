Scuola: al via da oggi esami terza media

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Al via, a partire da oggi, gli esami conclusivi delle scuole medie, secondo il calendario definito da ogni scuola. Oltre 560.000 ragazzi agli esami, per un totale di 27.270 classi. Molte le novità per le studentesse e gli studenti: debutta infatti quest'anno il nuovo esame, riformato secondo le indicazioni contenute in uno degli otto decreti attuativi della Legge 107 del 2015 approvati ad aprile del 2017.

Tre prove, più il colloquio: questo il percorso che dovranno affrontare candidati e candidate. Dopo le prove di Italiano, Matematica e Lingue straniere, il colloquio sarà finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previsto dalle indicazioni nazionali, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento fra discipline.