Modella rapita, pm: 16 anni a polacco

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Il pm di Milano ha chiesto una condanna a 16 anni e 8 mesi per Lucasz Herba, polacco di Birmingham arrestato nel luglio 2017 per il sequestro della modella inglese Chloe Ayling che avrebbe messo in atto col fratello Michal Konrad Herba, arrestato in Inghilterra e che sarà estradato. La modella, segregata tra l'11 e il 17 luglio prima in un appartamento a Milano e poi in una baita nel Torinese, venne minacciata di essere messa all'asta e venduta sul 'deep web' prima di essere rilasciata, dopo una richiesta al suo manager e ai suoi familiari di un riscatto prima di 300mila e poi di 50mila dollari. Il pm ha sottolineato che la modella "poteva morire" se semplicemente fosse stata allergica alla ketamina con cui è stata addormentata. Lo stesso pm, però, ha chiesto di concedere all'imputato l'attenuante della lieve entità del fatto (le pene per il sequestro arrivano a 30 anni).

Il polacco ha ribadito oggi davanti alla Corte d'Assise che lei era d'accordo con lui e voleva "una scandalo per fare soldi".