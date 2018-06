Modella rapita, 16 anni al polacco

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - E' stato condannato a 16 anni e 9 mesi di carcere Lucasz Herba, polacco arrestato nel luglio 2017 per il sequestro della modella inglese Chloe Ayling messo in atto col fratello Michal Konrad, preso in Inghilterra e che sarà estradato. La 20enne, segregata tra l'11 e il 17 luglio in un appartamento a Milano e poi in una baita nel Torinese, venne minacciata, secondo l'accusa, di essere messa all'asta e venduta sul 'deep web' prima di essere rilasciata. La sentenza è della Corte d'Assise di Milano.