Catania: Bianco, c.destra verso vittoria

(ANSA) - CATANIA, 11 GIU - A Catania si "profila un successo del candidato del centrodestra", l'eurodeputato di Fi, Salvo Pogliese. Lo afferma il sindaco uscente, Enzo Bianco, del Pd. "Gli rivolgo - aggiunge - un sincero augurio di buon lavoro, con la speranza che non sia disperso quanto fatto in questi anni per la città ed i frutti che esso darà". "Ho conseguito un risultato significativo - sottolinea Bianco - guadagnando circa 20 punti rispetto al dato del Pd alle ultime elezioni politiche e circa 15 rispetto alle regionali. Ma non è bastato. Ho la soddisfazione che tanti catanesi, che non sono elettori del centro sinistra, hanno apprezzato il lavoro da noi svolto". Pogliese "risultato eccezionale", "centrodestra unito vince".