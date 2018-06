Ancora temporali e frane sul Piemonte

(ANSA) - TORINO, 11 GIU - Danni a causa del maltempo nelle valli Orco e Soana, in Canavese. La strada provinciale 47, che da Pont raggiunge i tre Comuni della vallata, Ingria, Ronco e Valprato, è parzialmente chiusa a causa di una frana che si è verificata in località Montelavecchia, tra Ingria e Ronco Canavese. I detriti hanno occupato l'intera carreggiata. Frane anche sulla ex statale 460 del Gran Paradiso nel territorio del Comune di Locana dove risultano temporaneamente isolate alcune abitazioni.

Da ieri pomeriggio, dopo la tregua di sabato, l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica sulla Francia cha portato sul Piemonte aria fredda e umida, con un graduale aumento dell'instabilità atmosferica. I temporali, che possono essere accompagnati da grandinate e raffiche di vento, andranno ad esaurirsi nella giornata di martedì.

Resta l'allerta gialla su tutta la regione, con particolare attenzione a Bussoleno, in Valle di Susa, dove restano fuori casa i 120 sfollati per la frana di venerdì.