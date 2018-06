A Terni verso sfida centrodestra-M5S

(ANSA) - TERNI, 11 GIU - Si profila una sfida tra il candidato della Lega e della coalizione di centro-destra, Leonardo Latini, e quello del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca, nell'eventuale ballottaggio per l'elezione del nuovo sindaco di Terni. Escluso il Pd che aveva guidato la città negli ultimi anni.

Quando lo scrutinio non è ancora concluso, Latini sta ottenendo il 49,23% mentre De Luca è al 24,82. Si sta invece fermando al 15,01% Paolo Angeletti, candidato del Pd.

Il Comune di Terni è andato a elezioni anticipate dopo le dimissioni del sindaco del Partito democratico Leopoldo Di Girolamo in seguito alla mancata approvazione del piano di riequilibrio finanziario dell'ente. (ANSA).