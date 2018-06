Riemerge priva sensi,muore 30enne a Elba

(ANSA) - PORTOFERRAIO (LIVORNO), 10 GIU - Una turista trentenne di Pontedera (Pisa) è morta oggi mentre faceva il bagno alla spiaggia di Sansone, una delle più suggestive dell'isola d'Elba, non distante da Portoferraio (Livorno). La giovane si è tuffata da uno scoglio e il suo corpo è riemerso privo di sensi subito dopo pur senza presentare traumi evidenti.

Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso che ha calato dal cielo soccorritori con il verricello, perché per raggiungere la spiaggia occorre passare da un sentiero pedonale tra le rocce.

Il personale del 118 ha provato a rianimare per oltre un'ora la giovane sulla spiaggia ma poi ha dovuto constatare il decesso. Il corpo della donna, che aveva raggiunto la spiaggia in compagnia di amici, è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale di Portoferraio a disposizione dell'autorità giudiziaria che potrebbe disporre l'autopsia.