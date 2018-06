Tenta abusi su 15enne, arrestato operaio

(ANSA) - CAGLIARI, 9 GIU - Ha inviato foto a luci rosse col telefonino alla figlia 15enne della compagna e, in un'occasione, avrebbe anche tentato di avere con lei un rapporto sessuale. Un operaio 49enne di Sestu (Cagliari), già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Sant'Avendrace per violenza sessuale aggravata.

L'uomo è stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare in carcere a seguito della denuncia presentata dalla sua compagna il 10 maggio scorso. La donna ha denunciato ai carabinieri che l'operaio, il 20 aprile, aveva tentato di convincere la figlia 15enne ad avere un rapporto sessuale con lui. La ragazzina è riuscita a divincolarsi e fuggire, raccontando tutto alla mamma. Dalle indagini è poi emerso che in precedenza il 49enne aveva più volte mostrato le sue attenzioni verso la minore, inviandole foto e video a luci rosse che lo ritraevano.