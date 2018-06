Romeno tenta investire gruppo di nomadi

(ANSA) - MILANO, 9 GIU - Un romeno è stato bloccato dalla polizia dopo aver tentato di investire con un'auto un gruppo di persone che stava raggiungendo una riunione di un campo rom nei giardinetti di via Odazio, a Milano.

Secondo quanto ricostruito finora dalla polizia, alle 13.30 circa 200 persone di etnia rom si stavano riunendo in un incontro non autorizzato quando un veicolo con targa bulgara, con a bordo tre persone, è salita sul marciapiede tentando di investire persone a caso. I pedoni sono riusciti a schivare la vettura che si è bloccata su un'aiuola. A quel punto due passeggeri dell'auto sono scappati, mentre il conducente è stato bloccato fino all' arrivo della polizia, giunta poco dopo.

L'ipotesi è che la riunione fosse organizzata per discutere di attriti tra due gruppi rom e che a questo sia collegato il tentativo di investimento. Sul posto sono state inviate 10 pattuglie. L'organizzatore della manifestazione non preannunciata sarà indagato.