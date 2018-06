Pedofilia: a giudizio monsignor Capella, processo 22 giugno

II giudice istruttore presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha notificato oggi all'imputato mons. Carlo Alberto Capella, al suo avvocato e al promotore di giustizia, della sentenza di rinvio a giudizio a conclusione della fase istruttoria del procedimento in corso a suo carico. La prima udienza del processo all'ex funzionario della Nunziatura di Washington, ora in stato d'arresto in Vaticano, per il possesso di ingente materiale pedopornografico, avrà luogo venerdì 22 giugno prossimo, alle ore 15.00.