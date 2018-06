Arcivescovo Milano ordina 29 sacerdoti

(ANSA) - MILANO, 9 GIU - Hanno fra i 25 e i 46 anni i 29 nuovi sacerdoti ordinati oggi dall'arcivescovo di Milano Mario Delpini in Duomo durante una messa concelebrata dal suo predecessore il cardinale Angelo Scola a cui hanno partecipato altri 300 sacerdoti.

Fra di loro ci sono due laureati in architettura, due in ingegneria, un ex avvocato, un laureato in scienze economiche, uno in ingegneria biomedica, uno in design e uno in matematica.

Ventitré sono stati assegnati alle comunità pastorali della diocesi, mentre sei sono religiosi che operano nel loro ordine di appartenenza.

"Voi - ha detto loro Delpini durante l'omelia -, ordinati per il ministero, siete solo dei servi. Voi siete i servi dell' inquietudine. Voi siete incaricati di quella parola, di quella presenza, di quell'inquietudine che visita il figlio lontano, il figlio fallito, il figlio desolato, il figlio perso nella sua vita dissoluta per suscitare in lui la nostalgia di casa".