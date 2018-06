Sul Campidoglio l'immagine della Knoll

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - Mireille Knoll era ebrea ed è stata uccisa e poi data alle fiamme a Parigi il 23 marzo 2018, circa settanta anni dopo la fine della Shoah. Da oggi il suo volto campeggia come un monito sulla facciata di Palazzo Nuovo, in piazza del Campidoglio. A scoprire la gigantografia la sindaca di Roma Virginia Raggi che ha accolto alla cerimonia l'Ambasciatore di Israele in Italia Ofer Sachs, l'Ambasciatore di Francia in Italia Christian Masset, il Rabbino Capo di Roma Riccardo Di Segni, la Presidente della Comunità Ebraica di Roma Ruth Dureghello e il figlio di Mireille Daniel. Dureghello si è rivolta ai ragazzi delle scuole presenti in piazza dicendo che Mireille è "vittima del seme dell'odio che ha ripreso a diffondersi in Europa, dove purtroppo essere ebrei ricomincia ad essere difficile. Qui da Roma mandiamo un messaggio diverso, di libertà e di pace. Perché la morte di Mireille non sia vana per noi è un obbligo fare di lei un simbolo di forza e rispetto".