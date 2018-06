Scritte pro Gaza, tre perquisiti

(ANSA) - MILANO, 8 GIU - Tre perquisizioni sono state eseguite a Milano dai carabinieri nelle abitazioni di altrettanti esponenti del centro sociale Lambretta in relazione all'imbrattamento con scritte a favore della Palestina sui muri del Corriere della sera, il 17 maggio scorso durante i giorni in cui era stata trasferita a Gerusalemme l'ambasciata Usa. Lo rende noto 'Milano in Movimento' via Twitter, spiegando che l'accusa nei confronti dei tre (tra cui una minorenne), difesi dall'avvocato Mirko Mazzali, è di imbrattamento. "I militari dell'Arma si sono presentati in tre case all'alba sequestrando cellulari, computer e capi d'abbigliamento - è scritto nel tweet -. Quando si dice i soldi dei contribuenti spesi bene! Un buon biglietto da visita per il nuovo Ministro dell'Interno Mala tempora currunt!".