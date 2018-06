Palagiustizia: ipotesi atti in container

(ANSA) - BARI, 08 GIU - Spunta l'ipotesi di posizionare container nel parcheggio del Palagiustizia di via Nazariantz a Bari, dichiarato inagibile per rischio crollo, per custodire i fascicoli dei procedimenti penali. Si tratta di centinaia di migliaia di carte attualmente conservate nel palazzo ma che, entro il 31 agosto dovranno essere portate via. È quella, infatti, la data massima stabilita dal Comune di Bari per lo sgombero totale dell'immobile (90 giorni a partire dallo scorso 31 maggio).

L'ente proprietario dell'immobile, l'Inail, sta studiando soluzioni per trasferire i fascicoli qualora alla data dello sgombero non fosse ancora pronta e disponibile una sede per il trasloco. I container non sarebbero lontani dall'area dove da due settimane è stata allestita la tendopoli per le udienze e che potrebbe essere smantellata a giorni con un decreto d'urgenza allo studio del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che ieri è stato a Bari.