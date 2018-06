Gang dei furti agli anziani, 10 arresti

(ANSA) - BOLOGNA, 8 GIU - É in corso dall'alba a Ferrara e Reggio Emilia un'operazione dei Carabinieri della Compagnia di Ferrara e del Reparto Operativo provinciale, con la collaborazione di personale del 5/o Rgt Emilia-Romagna, del Nucleo Cinofili di Bologna e del Nucleo Elicotteri di Forlì, per l'esecuzione di una decina di ordinanze di custodia cautelare in carcere chieste dal pm Ciro Alberto Savino ed emesse dal gip Silvia Marini a carico di in gruppo criminale organizzato che compiva furti in abitazioni isolate ai danni di anziani che vivono soli e che venivano scelti dopo accurati e continui sopralluoghi e oltre agli arrestati compaiono negli atti altri due persone denunciate.

L'operazione conclude un'attività d'indagine svolta dal mese di ottobre 2017 al mese di giugno 2018 supportata da attività tecnica che ha permesso di documentare, e quindi scoprire l'esistenza di una associazione per delinquere dedita alla commissione di furti in abitazione e ricettazione.