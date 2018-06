Donna annega a Catania,compagno disperso

(ANSA) - CATANIA, 8 GIU - Una giovane donna è morta annegata sul lungomare della Plaia, al lido Spiagga libera numero Uno. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco, presenti sul posto con un elicottero e dai sommozzatori. Un suo compagno, col quale stava facendo il bagno, risulta disperso in mare. Ricerche sono in corso. Un elicottero del 118 che era atterrato per soccorrere la vittima è rientrato all'ospedale Cannizzaro dopo che i medici hanno accertato che la giovane era già deceduta.