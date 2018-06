72mila bimbi aiutati da Telefono Azzurro

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - Ben 72 mila bambini aiutati, 4.300 i casi gestiti solo nel 2017. Richieste di aiuto triplicate negli ultimi 7 anni, con 16.000 segnalazioni ricevute. Violenza domestica, web e bullismo le principali forme di abuso. In pochi ma significativi "numeri" ci sono i 31 anni di lavoro di Telefono Azzurro, l'organizzazione indipendente dedicata a tutelare bambini e ragazzi da abusi e violenze, di cui oggi ricorre il compleanno. La prima telefonata arriva alle 8:05 del mattino da Palermo. Una voce maschile racconta una triste storia sul figlio dei vicino: "Lo tengono sempre in casa, da solo, non esce e piange e quando i suoi arrivano a casa spesso sono botte". E' l'8 giugno 1987, il primo giorno di SOS Il Telefono Azzurro Onlus. Da allora 72mila minori sono stati assistiti dall'associazione, più di 2.400 ogni anno. Il fondatore e presidente dell'associazione Ernesto Caffo rivolge un appello al Governo per chiedere una Commissione Bicamerale ed una delega in carico al presidente del Consiglio Conte sui temi dell'infanzia.