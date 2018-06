Sospesi 7 dipendenti Comune assenteisti

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 7 GIU - Sette dipendenti del Comune di Bova Marina sono stati interdetti dai pubblici uffici per periodi variabili da due a un mese per assenteismo. L'ordinanza del gip è stata notificata dai finanzieri della Compagnia di Melito Porto Salvo, nell'ambito delle indagini coordinate dalla procura di Reggio Calabria diretta da Giovanni Bombardieri, che il 28 maggio scorso avevano portato all'emissione di misure analoghe per altri 5 dipendenti.

Complessivamente sono 22 gli indagati. Le accuse ipotizzate sono false attestazioni o certificazioni nell'utilizzo del badge da parte di pubblici dipendenti, truffa ai danni dell'ente comunale e interruzione di servizio pubblico. Oltre agli accertamenti documentali delle presenze giornaliere, l'indagine si fonda sulle immagini acquisite all'interno e all'esterno del Municipio con il monitoraggio visivo dell'orologio marcatempo e su attività di osservazione, pedinamento e controllo eseguita dai finanzieri.