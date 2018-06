Maturità: vietata minigonna per esami

(ANSA) - CAGLIARI, 7 GIU - Niente cappellini, minigonne, magliettine corte e pantaloni a vita bassa, niente calzoncini e nemmeno infradito o ciabatte da spiaggia. Sono solo alcune delle regole che gli studenti del liceo scientifico Pacinotti di Cagliari dovranno rispettare il 20 giugno prossimo quando inizieranno le prove per la maturità. Con una circolare inviata alle famiglie e agli studenti, la dirigente scolastica Valentina Savona ha dettato il 'dress code' per gli esami di maturità. "Il vestiario deve essere adeguato, la scuola non è una spiaggia - ha dichiarato la preside a L'Unione Sarda - ogni anno firmo questa disposizione per dare buoni consigli". Anche durante l'anno scolastico i 1.150 studenti devono rispettare delle regole, anche se c'è più elasticità. "Abbiamo un regolamento in vigore: niente cappellini da baseball, auricolari, mani in tasca", ha ribadito la dirigente.