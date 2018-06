Maltratta la moglie, allontanato da casa

(ANSA) - FERRARA, 7 GIU - Un uomo è stato deferito dai carabinieri alla Procura di Ferrara per maltrattamenti nei confronti della moglie. La scorsa notte i militari del Comando Stazione Carabinieri di Berra sono intervenuti dopo una richiesta telefonica, al 112, da parte di una donna del posto che lamentava di essere stata percossa dal marito. Intervenuti, dopo aver fatto visitare la donna da personale del 118 che ha riscontrato diverse ferite alle gambe e alle braccia, i carabinieri su indicazione della Procura della Repubblica di Ferrara, hanno applicato la misura precautelare personale dell'"allontanamento d'urgenza dal nucleo familiare" all'uomo, che veniva ulteriormente deferito per le "lesioni personali" inflitte e per il reato di "maltrattamenti in famiglia".