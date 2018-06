Buttafuori ucciso, indagato non risponde

(ANSA) - BOLOGNA, 7 GIU - Nessuna parola da parte di Stefano Monti, il 59enne accusato dell'omicidio di Valeriano Poli, il buttafuori di 34 anni ucciso il 5 dicembre del 1999 a Bologna, che questa mattina è comparso davanti al gip Gianluca Petragnani Gelosi per l'interrogatorio di garanzia. L'indagato, che si trova in carcere, si è avvalso della facoltà di non rispondere, come consigliato dal suo difensore, l'avvocato Roberto D'Errico.

Monti, che si dice innocente, è stato arrestato mercoledì scorso dalla polizia, che ha utilizzato per la prima volta l''Analysis of virtual evidence', il cosiddetto 'teatro virtuale', uno strumento che secondo gli investigatori ha permesso di raccogliere elementi utili per incolparlo. Chiavi di volta sono stati una goccia di sangue (che apparteneva a Monti) trovata sulle scarpe della vittima e un filmato amatoriale girato ad un battesimo, una ventina di giorni prima dell'omicidio.