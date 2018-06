Revocata licenza a farmacia Milano

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - Il Comune di Milano ha revocato la licenza, a seguito di un'interdittiva antimafia firmata dalla Prefettura, alla farmacia Caiazzo, il cui titolare era rimasto coinvolto in un'inchiesta della Dda di Milano che nel marzo 2016 aveva portato ad una serie di arresti tra cui quello di Giuseppe Strangio, anche accusato di aver usato soldi della 'ndrangheta per partecipare proprio all'acquisto della farmacia.

Il nome della farmacia e del suo titolare, tra l'altro, è emerso anche lo scorso aprile in un'altra indagine della Procura milanese sfociata in un blitz nei confronti di 13 persone ritenute a vario titolo responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni dell'Erario, truffa ad aziende farmaceutiche, autoriciclaggio, ricettazione di farmaci, somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.