Meteo: Veneto presenta la app temporali

(ANSA) - VENEZIA, 5 GIU - Arrivano puntuali ogni estate le polemiche in Veneto contro le previsioni meteo-fake che fanno scappare anzitempo i turisti dalle spiagge. Temporali e piogge che esistono sui siti, ma poi non arrivano. Così il Veneto lancia da oggi la propria 'app temporali', messa a punto dall'agenzia Arpav, che consentirà ai cittadini della regione di conoscere sullo smartphone l'avvicinarsi alle proprie città di un temporale o una 'bomba d'acqua'. Nasce soprattutto come strumento divulgativo, di auto-tutela della cittadinanza - sottolinea la Regione - ma non c'è dubbio che verrà utilizzato anche per programmare con più affidabilità una vacanza al mare.

L'App Temporali di Arpav, presentata oggi è l'8/a applicazione legata alle previsioni ambientali messa a disposizione dall'agenzia, che ha in progetto la semplificazione attraverso l'unificazione in un'unica app. L'ultima nata segnalerà in tempo reale l'avvicinarsi di fortunali o 'bombe d'acqua', fenomeni caratterizzati da piogge superiori a 20/25 millimetri l'ora.