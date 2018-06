Corona in aula a Milano con la fidanzata

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - E' tornato in Tribunale a Milano per il processo d'appello sulla vicenda dei soldi in contanti, trovati anche in un controsoffitto, mano nella mano con la fidanzata Silvia Provvedi del duo canoro 'Le Donatellas', Fabrizio Corona che ovviamente non ha nemmeno risparmiato attacchi, sin da subito, alla Procura. Nelle scorse settimane sui giornali di gossip si era parlato di una rottura della relazione tra l'ex 're dei paparazzi' e la showgirl, ma la stessa Provvedi ha spiegato che "noi litighiamo ma stiamo insieme, è una storia turbolenta, ma ci lega tanto".

L'ex 'fotografo dei vip', invece, davanti a telecamere e cronisti prima dell'inizio dell'udienza ha ripetuto che è convinto "di vincere la battaglia" in appello. Spazio anche per lanciarsi in qualche abbozzo di giudizio politico: "Con questo presidente del Consiglio e questi ministri che ci sono, il ministro posso farlo anche io".