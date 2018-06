Liberazione Roma: in Aula "Bella Ciao"

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Giornata dedicata alle celebrazioni del 74esimo anniversario della Liberazione di Roma dal nazifascismo per la sindaca di Roma Virginia Raggi. Che stamane, dopo aver deposto due corone di alloro in ricordo dei caduti a Porta San Paolo e in Campidoglio, ha partecipato alla consegna della medaglia d'oro al merito civile al quartiere Centocelle in Aula Giulio Cesare, insieme, tra gli altri, al prefetto Paola Basilone. Al termine della cerimonia, che ha riconosciuto uno dei luoghi simbolo della Resistenza romana, è stata intonata "Bella Ciao". La consigliera Marta Bonafoni è intervenuta per la Regione Lazio: "7 anni di ricerca - ha detto - restituiscono all'intera comunità romana l'esperienza unica della resistenza di popolo". Tanti gli studenti delle scuole della zona presenti in Aula. Soprattutto a loro si è rivolta la Raggi: "Gli abitanti di Centocelle contrastarono palmo a palmo le truppe tedesche. La città di Roma e l'Italia tutta oggi rendono onore a loro. Fu anche per merito loro che" ci fu "il 4 giugno".