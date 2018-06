Deceduto al ps, un arrestato per spaccio

(ANSA) - BOLOGNA, 4 GIU - I carabinieri hanno arrestato una persona, ipotizzando che abbia ceduto la dose letale di droga a Giacomo Ferazzoli, operaio trentenne morto all'alba di domenica al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Si tratterebbe di un amico della vittima, per cui il Pm Flavio Lazzarini ha chiesto la convalida dell'arresto per spaccio e la custodia cautelare. E' indagato anche per morte come conseguenza di altro reato.

Il 30enne si era presentato nelle prime ore della mattinata al triage, riferendo di aver avuto un attacco asmatico, poi la situazione era precipitata. Era emerso che durante la notte aveva assunto diverse sostanze stupefacenti. Il Pm ha disposto anche la consulenza medico-legale.