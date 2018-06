19enne accoltellato a Napoli, è grave

(ANSA) - NAPOLI, 4 GIU - Un giovane di 19 anni, Gennaro Matuozzo, già noto alle forze dell'ordine, è giunto in fin di vita nell'ospedale San Paolo di Napoli: sul petto gli sono state riscontrate due coltellate ricevute, secondo quanto lui stesso ha riferito ai medici con un filo di voce, durante un tentativo di rapina.

Il giovane è stato soccorso e trasportato nell'ospedale di Fuorigrotta da un ragazzo che lo ha caricato in auto in via Vicinale Trencia. I sanitari - che lo hanno subito classificato con codice rosso - ne hanno subito disposto il trasferimento nell'ospedale Cardarelli. Secondo i primi accertamenti il giovane è già noto alle forze dell'ordine per vicende di droga. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato. (ANSA).