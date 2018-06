Portavoce, sottosegretario ad hoc

(ANSA) - USSITA (MACERATA), 3 GIU - "E' fondamentale la nomina di una figura di riferimento del governo per le zone colpite dal sisma del 2016 allargando la delega a chi si occuperà della montagna. Chiediamo la massima attenzione dalla coalizione di governo per chi dovrà confrontarsi con il commissario straordinario alla ricostruzione, le Regioni, la Protezione Civile". Lo scrive in una nota la portavoce dei terremotati di Visso, Ussita e Castelsantangelo sul Nera Maria Teresa Nori. ''Penso al sottosegretario alla Montagna che ampli i propri poteri anche sulla zona del cratere - aggiunge - in una cornice, anche di respiro internazionale, di azioni dedicate al rilancio dei territori di montagna e ai territori di montagna colpiti dal sisma del 2009 e del 2016. Questa delega sarà necessaria alla messa in campo di strumenti mirati allo sviluppo e alla crescita economica dei territori".