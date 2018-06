Piazza San Carlo, fiori per Erika

(ANSA) - TORINO, 3 GIU - Torino ricorda piazza San Carlo. A un anno dalla calca che causò oltre 1.500 feriti davanti al maxi schermo allestito per la finale Champions tra Juve e Real Madrid, una corona di fiori è stata deposta in memoria di Erika Pioletti, la 38enne di Domodossola ferita in piazza e morta dopo alcuni giorni di agonia.

Presente la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che ha ricevuto in Comune i parenti di Erika Pioletti. All'incontro erano presenti il padre Giulio, la sorella Cristina e gli zii.

"In memoria di Erika", la scritta incisa sulla targa ricordo donata loro.

Per volere della famiglia, la cerimonia si è svolta all'insegna della sobrietà e della discrezione. Le note del silenzio suonate da una tromba, i fiori gialli e blu della Città e quelli bianchi della Juve, che sul web ricorda una "serata di calcio diventata notte di paura e di lacrime".

Alla cerimonia anche Paolo Garimberti, presidente dello Juventus Museum, il commissario Figc Roberto Fabbricini e il dg del Torino Antonio Comi.