Papa: stop violenze in Nicaragua

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 3 GIU - Papa Francesco si è detto vicino ai "vescovi del Nicaragua" esprimendo "dolore per le grandi violenze con morti e feriti compiuti dai gruppi armati per reprimere le proteste sociali". "Prego per le vittime e per i loro familiari - ha detto durante l'Angelus -, la Chiesa è sempre per il dialogo ma richiede l'impegno fattivo a rispettare la libertà e prima di tutto la vita. Prego perché cessi ogni violenza e si ripristinino le condizioni al più presto per il dialogo".