Pakistano colpito a Napoli con caschi

(ANSA) - NAPOLI, 3 GIU - Un pakistano di 23 anni, titolare di un negozio di kebab al Corso Garibaldi a Napoli, è stato aggredito da alcuni sconosciuti. Secondo le notizie acquisite dalla Polizia, in particolare, in due sono entrati nel locale e, brandendo i caschi, hanno colpito l'immigrato. Soccorso, è stato trasportato all'ospedale Loreto Mare. Per lui 30 giorni di prognosi. Indagini sono in corso da parte della Polizia per risalire ad autori e movente dell'aggressione.(ANSA).