Meteo, in arrivo la prima perturbazione di giugno

In arrivo la prima perturbazione di giugno, con piogge e temporali anche forti su molte regioni settentrionali e un aumento della nuvolosità anche nel resto d'Italia, ad eccezione per le regioni più meridionali: Secondo le previsioni del Centro Epson Meteo l'alta pressione non riesce a stabilizzarsi in maniera decisa e al momento i modelli indicano un "nuovo peggioramento del tempo per la seconda parte della settimana. Le temperature resteranno in generale su valori superiori alla norma, con punte intorno ai 30 gradi al Sud".

Le prime nuvole sono previste dalla serata di domenica e a partire dai rilievi del Nord, con rovesci e temporali a carattere sparso nei settori alpini e prealpini, in estensione anche alla pianura piemontese. Nubi anche sull'Appennino centro-meridionale, dove non si escludono brevi acquazzoni, in Toscana e nel Nord della Sardegna.

Sempre a Nod-Ovest si prevedono rovesci o temporali fin dal mattino, che nel pomeriggio si estenderanno a quasi tutte le regioni settentrionali, ad eccezione delle coste adriatiche.

Nuvole in graduale aumento anche al Centro e sull'Appennino meridionale, con possibili temporali sui rilievi. Temperature in calo al Nord e in Sardegna.

La tendenza, ancora da confermare, indica un probabile un nuovo peggioramento del tempo a partire da venerdì, potrebbe coinvolgere gran parte delle regioni, comprese alcune del Sud.