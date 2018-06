Brasile: a San Paolo centinaia di migliaia al gay pride

(ANSA-AP) - SAN PAOLO, 3 GIU - Tra bandiere arcobaleno e in un'atmosfera da carnevale, centinaia di migliaia di persone si sono radunate a San Paolo del Brasile per il gay pride, considerato uno dei più grandi del mondo e arrivato al suo 22/mo anno. Il corteo ha sfilato lungo Avenida Paulista al ritmo della musica ad alto volume sparata da una ventina di camion.

Quest'anno la parata si concentra sulle elezioni generali in programma per ottobre. Il tema: 'potere per gli Lgbt".(ANSA-AP).