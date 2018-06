Atac: a Roma referendum l'11 novembre

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - Il referendum per la messa a gara del trasporto pubblico locale di Roma, ora affidato in house ad Atac, si terrà l'11 novembre. La consultazione, era prevista per oggi ma poi è stata spostata in autunno. Una ordinanza della sindaca Virginia Raggi stabilisce che "il rinvio dello svolgimento già fissato per il 3 giugno 2018 dei referendum consultivi promossi dal comitato Mobilitiamo Roma e la convocazione dei relativi comizi per domenica 11 novembre 2018".