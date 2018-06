Velisti dispersi: fiaccolata a Spezia

(ANSA) - LA SPEZIA, 2 GIU - Duecento persone hanno partecipato questa sera alla Spezia alla fiaccolata per Aldo Revello e Antonio Voinea, i due velisti scomparsi nell'oceano Atlantico il 2 maggio scorso mentre stavano affrontando la traversata dalle Azzorre alle coste portoghesi per tornare alla Spezia dopo essere partiti da Martinica. Molti gli striscioni con scritto "riprendete le ricerche di Aldo e Antonio". Uno di questi è stato affisso davanti al Comune. Presenti alcuni sindaci, tra i quali Daniele Montebello, di Castelnuovo Magra, Comune dove Revello risiede. La moglie di Aldo, Rosa Cilano, ha detto "Siamo qui per tenere alta l'attenzione sul nostro dramma.

I protocolli sono stati rispettati ma è importante rispettare la vita e cercare di salvarla sempre. Riportarli a casa non è impossibile. È un mese che aspettiamo, possibile che la nostra unica speranza sia che una nave in transito li trovi? Loro sono su una zattera alla deriva in attesa di essere recuperati.

Aiutateci a rendere possibile l'impossibile".