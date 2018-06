Uccide l'ex e si suicida:oggi i funerali

(ANSA) - FIRENZE, 2 GIU - Si sono svolti oggi i funerali per Elisa Amato, la 30enne uccisa una settimana fa dal suo ex Federico Zini, che poi si è suicidato. Circa 500 persone hanno partecipato alle esequie nella chiesa di San Pietro a Galciana (Prato), altre 800 persone erano nella chiesa di San Miniato per quelle di Federico. A Galciana il feretro è stato trasportato dai volontari della Pubblica assistenza di cui Elisa aveva fatto parte. La messa è stata celebrata dal vescovo Franco Agostinelli assieme al parroco don Luca Rosati. Al termine sono stati liberati in aria palloncini colorati sulle note di 'Ironic', canzone di Alanis Morissette che Elisa amava. Folla anche al funerale di Federico Zini, celebrato dal vescovo di San Miniato Andrea Migliavacca. "Caro Chicco noi sappiamo che eri un ragazzo perbene e solare", ha detto Maurizio Zini in una lettera al figlio, ma "una cosa non avresti dovuto fare: compiere questo tragico gesto, che noi condanniamo fortemente e per il quale chiediamo nuovamente perdono, anche a tuo nome".