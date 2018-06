A Milano 'Valentina Cortese. La diva'

(ANSA) - MILANO, 2 GIU - Si intitola "Valentina Cortese. La diva" la mostra che sarà inaugurata il 7 giugno in occasione di Milano Photo Week, nello Spazio Cinema Oberdan nel capoluogo lombardo durante la rassegna "Il cinema di Valentina Cortese". Si tratta di un progetto di Elisabetta Invernici e Antonio Zanoletti realizzata da Edizioni EVI ed è dedicata, spiegano gli organizzatoti, a "una protagonista assoluta del mondo del cinema e del teatro internazionali". La mostra sarà aperta al pubblico dal 7 giugno al 12 agosto con ingresso gratuito. L'8 giugno si terrà una visita con i curatori e durante la serata si parlerà del volume fotografico "Valentina Cortese. 100 ritratti" per poi assistere alla proiezione del film "DIVA!" di Francesco Patierno. E' attesa la presenza dell'attrice per un saluto al pubblico. La mostra raccoglie 30 scatti dei più grandi fotografi italiani e americani, tra cui Bob Krieger, Giovanni Gastel, Maria Mulas e racconta la storia pubblica e privata dell'attrice, simbolo di carisma e di eleganza.