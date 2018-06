Venezia, ripristinati varchi anti-ressa

(ANSA) - VENEZIA, 1 GIU - Tornano i varchi anti-ressa a Venezia, che da oggi a domenica, giornate da 'bollino nero', permetteranno alla polizia municipale, per motivi di sicurezza, la deviazione su itinerari alternativi dei flussi di turisti diretti a Rialto o San Marco lungo l'asse piazzale Roma-Stazione ferrovia-Strada Nuova. Il sindaco Luigi Brugnaro, che ha emesso l'ordinanza con le misure urgenti per tutelare l'incolumità pubblica, ha fatto un sopralluogo alla Centrale Operativa dei vigili, poi ai varchi di Piazzale Roma, ai piedi Ponte di Calatrava. Le chiusure e deviazioni saranno modulabili, decise dalla polizia municipale, anche sulla base delle immagini della sala operativa. "La città è e resterà sempre aperta in ogni periodo dell'anno - ha detto Brugnaro - Ci saranno giorni in cui potrà succedere che i flussi vengano deviati, ma deviazioni, mai chiusure. Sarebbe illogico pensare di chiudere una città così bella: dobbiamo renderla vivibile per i residenti, i lavoratori, le persone che vogliono venire a visitarla".