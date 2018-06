Ritrovate auto fallito assalto a Sassari

(ANSA) - SASSARI, 1 GIU - Sono state ritrovate questa mattina a Bancali, alla periferia di Sassari, due delle auto con cui è fuggito il commando ieri notte dopo aver fallito l'assalto armato al caveau della Mondialpol a Sassari. Le due macchine, una station wagon e un furgoncino, sono state date alle fiamme introno alle 5,30 nelle campagne della borgata a pochi chilometri dalla città.

È possibile che la banda di malviventi, composta da 10 o 12 elementi, abbai passato la notte nascosta nelle campagne non lontano dalla sede della Mondialpol per poi allontanarsi alle prime luci del giorno. Polizia e carabinieri accorsi ieri notte in via Caniga, sede dell'istituto di vigilanza che trasporta valori, stanno visionando le immagine registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona e dell'istituto.

Nelle riprese si vede il commando che arriva a bordo di più auto e un escavatore - usato come ariete per abbattere recinzioni e muri - che si scaglia a tutta velocità contro il cancello.