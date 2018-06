Palagiustizia Bari, vertice a Roma

(ANSA) - BARI, 01 GIU - È in corso a Roma, nella sede del Ministero della Giustizia, un vertice sul Palagiustizia di via Nazariantz, a Bari, sede della Procura e del Tribunale penale di Bari, che è a rischio crollo. Il Comune ha revocato l'agibilità dell'immobile ed ha fissato ieri il termine di 90 giorni per lo sgombero totale. All'incontro romano partecipano - a quanto si apprende a Bari - il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, il sindaco del capoluogo pugliese, Antonio Decaro, il vicepresidente della Regione Puglia, Antonio Nunziante, i vertici degli uffici giudiziari baresi e il presidente dell'Ordine degli avvocati di Bari, Giovanni Stefanì.

La richiesta unanime è che venga dichiarato lo stato di emergenza e si proceda con provvedimenti straordinari per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile.