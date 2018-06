Montante: assegnata la scorta a Venturi

(ANSA) - CALTANISSETTA, 1 GIU - E' stata assegnata la scorta all'imprenditore di Caltanissetta Marco Venturi, divenuto uno dei principali accusatori del cosiddetto "sistema Montante". La decisione è stata presa dal comitato per l'ordine e la sicurezza riunitosi in Prefettura. Venturi ha reso numerose dichiarazioni nel corso dell'inchiesta "Double face", che ha portato all'arresto dell'ex presidente di Sicindustria Antonello Montante e di altre cinque persone, descrivendo gli intrecci e i contatti del sistema di potere che sarebbe alla base della scalata al potere dello stesso Montante. Venturi, negli anni passati, aveva già avuto la scorta che gli era stata revocata dopo le sue dimissioni da Confindustria e la fine del suo periodo come assessore regionale della giunta guidata da Raffaele Lombardo. Pochi giorni fa anche alla presidente dell'ufficio gip di Caltanissetta, Maria Carmela Giannazzo - firmataria dell'ordinanza di custodia cautelare dell'operazione "Double face" - era stata assegnata la scorta.