Meteo: arriva un weekend con sole e caldo, ma occhio ai temporali di calore

“Ci aspetta un fine settimana pienamente estivo sull’Italia grazie al temporaneo rinforzo dell’anticiclone afro-mediterraneo” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “Sole prevalente da Nord a Sud, specie domenica, mentre sabato avremo qualche nube di passaggio in particolare sulle Isole. Attenzione inoltre alla possibilità di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera in particolare su Alpi, Prealpi, pedemontane del Nord, Appennino ma isolatamente anche sul Nordest. Farà inoltre caldo, pur senza particolari eccessi, con massime sui 28-30°C, punte anche superiori al Sud e Sicilia”.

DA LUNEDI TORNANO I TEMPORALI AL NORD – “La prossima settimana partirà invece più scoppiettante, per una recidiva bassa pressione tra Spagna e Francia che indebolirà l’anticiclone” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “Già domenica sera tenderà a peggiorare sul Nordovest a partire dalle Alpi, mentre tra lunedì e martedì un po’ tutto il Nord sarà bersaglio di rovesci e temporali sparsi, localmente anche di una certa intensità. Il Centro risulterà invece ai margini dell’azione ciclonica con pochi fenomeni e più probabili sulla medio-alta Toscana. Il Sud dovrebbe invece rimanere protetto dall’anticiclone con tempo in prevalenza asciutto sebbene a tratti parzialmente nuvoloso”.

PARZIALE CALO TERMICO AD INIZIO SETTIMANA, PIU’ CALDO DA GIOVEDI' – “Dopo il caldo del weekend le temperature tenderanno a calare nella nuova settimana al Nord e in parte anche al Centro, sebbene non in modo particolarmente sensibile. Anzi le massime potranno ancora superare i 24-25°C laddove rimarranno condizioni soleggiate. Ancora caldo invece al Sud con punte di oltre 28-30°C. Resta ancora in fase di analisi e da confermare invece una possibile intensificazione del caldo invece dal 6-7 giugno per risalita di venti dal Nord Africa” – concludono da 3bmeteo.com.